Ufo: sul sito The Black Vault pubblicati migliaia di file della CIA che segnalano gli extraterrestri

(PRIMAPRESS) - USA- Migliaia di file della Cia che documentano avvistamenti di Ufo,oggetti volanti non identificati, sono stati rilasciati questa settimana in un cd-rom che,secondo gli 007 Usa, conterrebbe tutti i report di avvistamenti nel mondo dagli anni '50 fino a oltre il 2000. I documenti sono accessibili a tutti attraverso il sito The Black Vault,entrato in possesso dei file. Sono tantissimi i casi segnalati, molti dei quali non verificati, ma che cofermerebbero la "visita periodica" degli extraterrestri in varie zone del mondo. - (PRIMAPRESS)