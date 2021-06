Transizione digitale, Ischia anticipa lo Shaping Europe’s digital future con la blockchain

Laura Cappello, Law Engineering

(PRIMAPRESS) - ROMA - Transizione ecologica e transizione digitale sono due degli asset del Recovery Fund italiano appena approvato da Bruxelles. Domani Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea sarà a Roma e avrà modo di sottolineare come il nostro paese è riuscito ad ottenere il punteggio da promozione. Sta di fatto che l’Unione Europea ha posto la transizione digitale al centro delle nuove strategie per il rilancio economico, soprattutto, dopo la crisi pandemia di COVID-19. Dunque nel medio termine la digitalizzazione del mercato unico sarà un pilastro essenziale della ripresa dalla crisi.

È in questo contesto, le amministrazioni locali avranno un ruolo strategico per supportare le economie locali e fare da traino alla transizione digitale dei loro territori.

“La chiave per l’innovazione è la disintermediazione offerta da tecnologie nuove come la Blockchain”. Sostiene Laura Cappello, ceo dell’omonimo studio legale specializzato in law engineering, appena chiamata a coordinare un team di “digitalizzazione” per conto dell’Amministrazione comunale dell’isola campana di Ischia. L’obiettivo è favorire un modello di ripresa delle attività economiche attraverso criteri di processo di tracciamento digitale di vantaggio. “In altre parole - aggiunge Cappello - attraverso il tracciamento digitale c’è un monitoraggio dei flussi economici sostenibili proprio come la Commissione Europea ha riportato nel documento “Shaping Europe’s digital future”: “può aiutare a rendere più efficiente l'interazione tra cittadini, imprese e organizzazioni pubbliche, rafforzare la fiducia e consentire a ciascuna parte di mantenere il controllo dei propri dati. Sarà fondamentale per costruire una società digitale europea incentrata sui cittadini, sostenibile, trasparente e inclusiva”. E la Blockchain, secondo Cappello, sarà fondamentale per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Europa.

“Grazie all’integrazione tra tecnologie nuove, come la Blockchain, il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale - conclude il consulente di progettazione legale - è possibile creare un Digital Twin di intere città, dove ogni processo è verificato e certificato, con riduzione di tempi e costi, a favore dell’economia locale”. - (PRIMAPRESS)