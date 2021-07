Tessuto hi-tech contro le punture di zanzare che causano malattie da Zika e Dengue

(PRIMAPRESS) - USA - Combattere il contagio da virus impedendo le punture di zanzare. La questione non è nuovissima ma una tecnologia più avanzata ha permesso di sviluppare degli indumenti-barriera in grado di prevenire le punture di zanzare Aedes Aegypti, responsabili della trasmissione di virus che causano malattie come Zika, Dengue o febbre gialla. Questo lo studio condotto dagli scienziati della Vector Textiles, una startup dello Stato della Carolina del Nord e della North Carolina State University, che ha realizzato dei vestiti resistenti alle zanzare potenzialmente pericolose. Il team riferisce che i materiali sono stati in grado di prevenire il 100 per cento dei morsi degli insetti. I ricercatori pensano che il modello computazione utilizzato potrebbe essere implementato ampiamente per ridurre la trasmissione di malattie. - (PRIMAPRESS)