Tecnologia Li-Fi , il wireless che passa nel cono di luce delle lampadine. Parte la sperimentazione a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA – E’ Roma a sperimentare per prima la tecnologia Li-Fi all’interno di una scuola. Il Li-Fi è una tecnologia wireless che utilizza le onde luminose emesse da una lampadina per trasmettere dati e informazioni. Rispetto alla tecnologia Wi-Fi non utilizza la trasmissione nel campo delle radiofrequenze, beneficiando dunque di diversi vantaggi. I trasmettitori sono in grado di fornire maggiore banda e, di fatto, eliminano i potenziali rischi per la salute delle persone che stazionano nell’area oggetto della trasmissione. Inoltre, si parla di maggiore sicurezza in termini di “safe connection”, in quanto è possibile collegarsi all’hotspot Li-Fi solo se ci si trova nel cono di luce dell’emettitore. La sperimentazione è partita presso l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi, di Roma. Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e la startup To Be, è stato presentato dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti anche il Founder & CEO della startup To Be (LiFi Technology), Francesco Paolo Russo, il direttore infrastrutture fisiche ICT di Roma Capitale Giovanni Fazio e l’Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia, Daniel Tatini. - (PRIMAPRESS)