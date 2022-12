Stoccaggio elettricità: le nuove frontiere tech per Airbus e Gruppo Renault in partnership

(PRIMAPRESS) - TOLOSA - Due colossi dell'industria aerospaziale e automobilistica guardano a sinergie per l'energia pulita. Così Airbus e il Gruppo Renault, hanno siglato un accordo di ricerca e sviluppo per rafforzare trasversalità e sinergie e rispondere al fabbisogno di elettrificazione di entrambe le aziende, migliorando la rispettiva gamma di prodotti. Questa partnership, che consentirà ad Airbus di portare a maturazione le tecnologie per i futuri aerei ibridi-elettrici, è stato presentato nel dettaglio all'Airbus Summit dei giorni scorsi. Nell’ambito di questa partnership, i team di ingegneri di Airbus e del Gruppo Renault uniranno le forze per far progredire le tecnologie connesse allo stoccaggio dell’energia, che è tuttora uno dei principali ostacoli all’autonomia dei veicoli elettrici. La collaborazione si baserà soprattutto sui blocchi tecnologici connessi all’ottimizzazione della gestione energetica e alla riduzione del peso delle batterie e consentirà di studiare le migliori opzioni per raddoppiare la densità energetica delle batterie entro il 2030, passando dalle attuali celle chimiche (ioni di litio avanzati) a unità completamente allo stato solido. La collaborazione si concentrerà anche sul ciclo di vita completo delle future batterie, dalla produzione alla riciclabilità, per prepararsi all’industrializzazione di questi futuri modelli di batterie valutando, al tempo stesso, la loro carbon footprint in tutto il ciclo di vita. - (PRIMAPRESS)