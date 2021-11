Sport Movie & Tv 2021: le grandi sfide virtuali per campioni di Xbox alla guida di una Ferrari F430

(PRIMAPRESS) - MILANO - Video Games sempre più realistici per una immersione totale quella a cui si potrà assistere il prossimo 12 e 13 novembre in occasione del “SPORT MOVIES & TV 2021 – 39th Milano International FICTS Fest”. Al centro ci sono varie discipline di sport e sembrerà come prendere parte ad una gara da protagonista. La location per la sfida sportiva su Xbox è presso la FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs alla Fondazione “Riccardo Catella” di Milano. Si potrà provare uno slalom mozzafiato su una pista virtuale innevata, grazie al simulatore di sci (fornito da Gruppo DSE) che richiede anche attività fisica. Inoltre, imparando a guidare con il videogame Forza Motorsport 7 sarà premiato chi realizzerà il tempo migliore sulla base di due giri su un autodromo italiano. Il claim “dal videogioco alla realtà” esprime la volontà di avvicinare gli appassionati agli sport virtuali e promuovere lo sport reale. In questo contesto si assegnerà al più bravo un ticket che consiste in una esperienza di guida in pista su una vera Ferrari F430,uguale a quella usata nel videogame. Le iniziative congiunte del Comitato Promotore e della FICTSproseguiranno nell’ambito delle scuole italiane per avvicinare le giovani generazioni ai valori dello sport olimpico. - (PRIMAPRESS)