Spazio: il lanciatore prodotto dall’italiana Avio ha mandato in orbita il Vega C

È durato 2 ore e 15 minuti, il volo di qualifica di Vega C, il nuovo lanciatore dell'Agenzia spaziale europea, costruito in Italia dalla Avio. Dopo aver rilasciato il satellite Lares2 dell'Agenzia spaziale italiana e i sei piccoli satelliti "cubesat", il lanciatore ha completato l'ultima accensione per inserirsi in un'orbita di rientro scelta affinché bruci nell'atmosfera senza lasciare detriti. Si è trattato di una serie di 5 accensioni, necessaria a dimostrare la capacità di Vega C di poter inserire satelliti su varie orbite e infine evitare di lasciare detriti spaziali indesiderati.