Spazio: atterrato su Marte il robot della Nasa Perseverance. L’invio delle prime foto

(PRIMAPRESS) - USA - La NASA ha confermato l’atterraggio del rover Perseverance su Marte dopo il suo viaggio di 292,5 milioni di miglia dalla Terra. Il rover ha restituito le sue prime immagini del sito di atterraggio subito dopo essersi posato sulla superficie del pianeta rosso. Il rover ha intrapreso un viaggio di quasi 300 milioni di miglia da quando ha lasciato la Terra più di 6 mesi fa. Questa missione storica può cercare prove che potrebbero darci la risposta.

Il rover più sofisticato della NASA fino ad oggi ha un'agenda fitta per i prossimi anni. Inizierà ad esplorare il cratere Jezero, il sito di un antico lago che esisteva 3,9 miliardi di anni fa, e cercherà i microfossili nelle rocce e nel suolo lì. Le missioni di follow-up restituiranno campioni di questo sito raccolti da Perseverance sulla Terra entro il 2030.

Insieme al viaggio con Perseverance c'è un esperimento per far volare per la prima volta un elicottero, chiamato Ingenuity, su un altro pianeta.Tutte le immagini grezze inviate dal rover questa settimana e in futuro saranno immediatamente disponibili al pubblico anche sul sito della NASA. - (PRIMAPRESS)