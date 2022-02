Social: arriva Truth, l’app “verità” di Donald Trump ma è simile nella grafica e nel servizio a Twitter

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - È sbarcato da oggi sugli store principali Truth, il social media di Donald Trump. L’app è già disponibile in pre-ordine, ma da oggi sarà ufficialmente a disposizione di tutti quando sarà caricata su Apple Store e Google Play. Il lancio era stato da tempo fissato per oggi 21 febbraio, quello che negli Usa è il Presidents' Day, il Giorno dei presidenti, festività nata per commemorare il compleanno di George Washington. Dal punto di vista del servizio offerto ma anche nella grafica non è molto diverso dai social tanto criticati da Trump dopo che era stato escluso da Twitter e Facebook. - (PRIMAPRESS)