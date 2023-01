Salute: Michele Perrino (Medtronic Italia) nominato Vice-President Western Europe di Enterprise Accounts & Services

(PRIMAPRESS) - ROMA - Michele Perrino, Presidente e AD di Medtronic Italia, assumerà l'incarico di Vice-President Western Europe di Enterprise Accounts & Services. Il manager italiano guiderà la multinazionale leader delle tecnologie per la salute nell’intero mercato dell’Europa occidentale e favorirà un canale privilegiato tra questo e l’Italia rimanendo come presidente del CdA italiano. Paola Pirotta, già Senior Financial Director di Medtronic Italia ne diventa Amministratrice Delegata, in aggiunta al suo nuovo ruolo di Sr Finance Director Italia, Iberia, Francia.

Il passaggio è un riconoscimento del successo sia del modello di Medtronic Italia che dell’HealthTech del nostro Paese, basati su valori e responsabilità comuni, con una governance inclusiva e diffusa, in grado di realizzare innovative partnership etiche con clienti ed istituzioni del nostro Paese. L’efficacia di questo modello risiede anche nella crescita di questo settore industriale grazie a hub tecnologici lungo la Penisola, collaborazioni diffuse con start-up e Università, una stretta sinergia tra pubblico e privato. - (PRIMAPRESS)