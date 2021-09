Rimini: tecnologia d'alta gamma per il progetto di e-Mtb firmato da Velentino Rossi e MT Distribution

(PRIMAPRESS) - RIMINI – Svelato oggi all’Italian Bike Festival di Rimini il progetto della VR46 E-MTB, frutto della collaborazione tra la società VR46 Racing Apparel che fa capo al campione di motociclismo Valentino Rossi e la bolognese MT Distribution specializzata nelle soluzioni di e-mobility per lo sviluppo e la produzione di una linea di mountain bike elettriche di alta gamma. Un progetto che ha visto coinvolti Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain. Per il pilota di Tavullia non è solo la firma di un progetto come operazione di marketing ma un coinvolgimento attraverso la sua esperienza nella valutazione dei materiali e delle performance.

La linea sarà composta da due mountain e-bike – una versione Premium assemblata con componenti alto di gamma ed una Limited Edition in 46 pezzi numerata e fornita con certificato firmato dallo stesso Valentino Rossi. quest’ultima è assemblata con componenti wireless e in carbonio. Entrambe le e-bike verranno presentate il prossimo novembre all’EICMA di Milano, occasione in cui saranno svelati tutti i dati tecnici dei due modelli e le misure del telaio. - (PRIMAPRESS)