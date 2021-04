Ricerca: Usa e Giappone accordo di partnership annunciato da Biden e Suga su 5G, genomica e Intelligenza artificiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Usa e Giappone lavoreranno insieme su 5G, catene di fornitura di semiconduttori, intelligenza artificiale, genomica e informatica quantistica:lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca col premier giapponese Yoshihide Suga. I Paesi faranno investimenti in tecnologie "regolate da democrazie e non da autocrazie", ha detto. Confermato l'impegno comune sul clima e sull'obiettivo di raggiungere emissioni zero entro 2050, così come sulle questioni Cina, Mar cinese meridionale e Corea del Nord. - (PRIMAPRESS)