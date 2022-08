Ricerca, l’Università di Cambridge crea un embrione di topo in vitro: dopo 8 giorni ha un cuore e un cervello

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - È stato ricreato in vitro un primo embrione sintetico di topo che ha raggiunto lo sviluppo di 8 giorni. L' embrione prodotto artificialmente ha un cervello e un cuore che batte. Scopo della ricerca che ha prodotto l' embrione sintetico è di capire il fallimento di alcune gravidanze, senza effettuare test sugli animali. Nello stesso tempo sono in corso esperimenti analoghi per ottenere embrioni umani. La ricerca è pubblicata su Nature da un gruppo dell'Università di Cambridge. - (PRIMAPRESS)