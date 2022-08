Ricerca: il gruppo petrolifero BP investirà 50 mln di sterline per sviluppo batterie di veicoli elettrici nel Regno Unito

(PRIMAPRESS) - CORNAREDO (MILANO) – Il gruppo petrolifero BP ha annunciato l’intenzione di investire nel Regno Unito fino a 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) in un nuovo centro all’avanguardia di ricerca e sviluppo per le batterie dei veicoli elettrici con annesso laboratorio di analisi. In precedenza, bp aveva dichiarato di voler investire fino a 18 miliardi di sterline nel sistema energetico del Regno Unito entro la fine del 2030. - (PRIMAPRESS)