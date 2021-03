PS5: la nuova era del gaming

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sony ancora una volta dimostra la sua egemonia nel settore del gaming con il lancio della sua nuova console, la(PS5), presentata alla stampa a Giugno 2020 e messa in vendita da Novembre 2020.La PS5 è la console da tavolo di nona generazione successiva alla PS4, entrata nel mercato dei videogame nel 2013 di cui sono stati venduti più di 110 milioni di pezzi in 7 anni.La nuova console Sony presenta caratteristiche tecniche senza precedenti che la rende ad oggi una delle più prestanti sul mercato del gaming; la PS5 ha infatti una risoluzione massima in 8K, con processore Zen 2 AMD 8 core a frequenza di 3,5 GHz e una scheda video AMD Radeon RDNA 2-based con frequenza fino a 2.23 GHz.Un altro elemento innovativo è sicuramente il joystick che prende il nome di, che a differenza dei suoi predecessori presenta delle novità tra cui iche permettono di calibrare la forza di premuta a seconda delle necessità, unche può essere utilizzato come sistema di gioco, un microfono integrato ed inoltre un feedback aptico, per un’esperienza di gioco a 360°. Anche il design del DualSense risulta innovativo in quanto, mantenendo la forma fedele ai precedenti joystick risulta più smussato e più leggero, con doppia colorazione. Inoltre, la parte inferiore presenta sul rivestimento bianco decine di piccoli simboli che raffigurano i simboli utilizzati da PlayStation sui 4 tasti d’azione (X, O, △ e ◻). Per la prima volta Sony decide di rendere la propria console, permettendo quindi ai gamer di giocare non solo ai titoli creati apposta per PS5 ma di poter usufruire anche dei titoli creati per la precedente console (solo titoli PS4, non precedenti), questo anche grazie alle similitudini che le due piattaforme hanno dell’architettura hardware. Anche i vari accessori disponibili per PS4 come cuffie, VR e Move possono essere utilizzati sulla nuova console, in modo da evitare spese eccessive nell’acquisto di nuove apparecchiature.Ciò che i gamer aspettano con più ansia sono sicuramente i titoli futuri che saranno disponibili per la nuova console. Tra i giochi più attesi compatibili per PS5 troviamo infatti:Remake di Metal Gear SolidLa seconda parte del Remake di Final Fantasy 7Project 007Hogwarts LegacyFinal Fantasy 16Kingdom Hearts 4Star Wars MassiveYakuza 8Tra i titoli già disponibili più venduti troviamo invece Cyberpunk 2077 (disponibile anche per PS4), Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla e l’evergreen Call Of Duty: Black Ops Cold War I numeri di PS5 sono risultati strabilianti fin dai primi mesi dalla sua uscita, arrivando a quota, siamo sicuri che sarà una vera e propria rivoluzione. - (PRIMAPRESS)