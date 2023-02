Protezione informatica: Consip attiva un contratto di sicurezza per la PA da 255 mln contro gli attacchi hacker

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ultimo attacco informatico a siti istituzionali italiani è stato nei giorni scorsi ad opera di hacker filorussi ma al di là della politica l'aggressione alle reti digitali della pubblica amministrazione stanno diventando sempre più frequenti. Consip ha attivato un nuovo contratto di sicurezza informatica per una spesa di 255 mln di euro. La rete di protezione, secondo quanto anticipato da Consip, preved la protezione dalle minacce informatiche più comuni; la protezione dalle minacce informatiche avanzate; il controllo degli accessi all’infrastruttura di rete da parte dei soli utenti e/o dispositivi autorizzati.

L’iniziativa - suddivisa in tre lotti dedicati rispettivamente alle PA centrali, alle PA locali del Nord Italia e a quelle del Centro-Sud - che mette a disposizioneprodotti (Next Generation Firewall, Network Access Control, Endpoint Protection Platform /Endpoint Detection & Response, Server Protection Platform, Protezione Anti-Advanced Persistent Threat) e servizi connessi(installazione e configurazione, formazione e affiancamento, manutenzione, contact center ed help desk, hardening su client, supporto specialistico)

Lo strumento contrattuale a disposizione delle PA - si legge in una nota Consip - è un Accordo quadromultibrand, in cui per ogni tipologia sono presenti da 2 a 4 prodotti di differenti produttori che l’amministrazione potrà selezionare in fase di perfezionamento dell’acquisto, e prevede l’affidamento delle forniture e dei servizi tramite ordine diretto.

L’iniziativa - prevista nel piano delle gare strategiche ICT che Consip realizza in attuazione del “Piano Triennale per l’informatica nella PA” - recepisce inoltre le disposizioni del DL 77/2021 (convertito nella legge 108/2021) e consente dunque alle Amministrazioni di acquistare i prodotti/servizi di cybersecurity di cui necessitano per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi PNRR. *** - (PRIMAPRESS)