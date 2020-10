Progetto ristrutturazione casa: i consigli degli esperti di "Io Ristrutturo e Arredo"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ristrutturare casa non è un’operazione facile come schioccare le dita, viste tutte le incombenze da gestire, tra cui la ricerca dell’impresa che effettuerà i lavori, le decisioni sul progetto, lo stress dei lavori e degli aspetti burocratici da gestire. I servizi di ristrutturazione chiavi in mano hanno in parte ovviato a questi problemi, gestendo per conto del cliente numerose fasi della ristrutturazione. Ma non tutti intendono la progettazione in modo completo e coordinato, finendo col non riconoscere - e quindi limitare - tutte le potenzialità di un’abitazione. Come spiega infatti il blog di Io Ristrutturo e Arredo, soltanto un progetto di ristrutturazione casa che comprende anche la proposta di arredo e non solo i lavori veri e propri può considerarsi un progetto vincente a tutti gli effetti. Perché?Secondo tante persone gli arredi sono un aspetto secondario della ristrutturazione, che può essere affrontato e gestito a lavori ultimati. Una simile considerazione, nella maggior parte dei casi, non garantisce alla ristrutturazione un risultato ottimale: quante volte si scopre, ad opera ultimata, che i lavori eseguiti sono incompatibili con lʼarredo tanto desiderato? Oppure che gli impianti non sono stati posizionati in maniera funzionale, cioè in base alle abitudini e alle esigenze abitative di chi vivrà la casa, facendo dell’abitazione uno spazio tecnicamente ineccepibile ma poco confortevole?Solo lʼarmonizzazione di tutti gli aspetti di un progetto di ristrutturazione porta alla realizzazione della casa dei sogni. Ed è proprio in questo senso che opera Io Ristrutturo e Arredo, che grazie ad un network di stimati progettisti e rinomati punti vendita di interior design cura la ristrutturazione di casa gestendo ogni aspetto, dalla progettazione alla parte burocratica, fino alla consegna dell’appartamento arredato, proponendo quello che si può davvero intendere un servizio “chiavi in mano” e “all inclusive”.Al cliente viene data la possibilità di immaginare la propria casa ideale interfacciandosi con un referente di fiducia, di toccare con mano e scegliere di persona materiali, elementi di arredo e tessuti esposti nella materioteca (uno showroom presente in tutti i 90 punti vendita del network) e di vedere il progetto di ristrutturazione in anteprima attraverso un software di grafica tridimensionale, per valutare le soluzioni proposte ed apportare eventuali modifiche prima che inizino i lavori, con un notevole risparmio di tempo.Un progetto vincente deve considerare già dalle prime battute tanti aspetti che potrebbero erroneamente sembrare secondari, a partire dalla scelta dei giusti abbinamenti di materiali e colori. Pareti, pavimenti e rivestimenti devono essere abbinati tra loro e con i colori utilizzati negli arredi, seguendo le linee guida dello stile preferito (minimal, etnico, industrial, classico, natural, e così via).Io Ristrutturo e Arredo gestisce tutti gli aspetti tecnici, legali e burocratici necessari per eseguire la ristrutturazione, compresa la selezione del team di lavoro, scegliendo in base alle caratteristiche del progetto elettricisti, idraulici, muratori e fornitori di fiducia, per arrivare alla consegna delle chiavi di casa, sempre con la certezza di aver realizzato al meglio le richieste del cliente.La volontà di curare insieme ristrutturazione e arredo nasce dai tanti anni di esperienza “sul campo” e dall’approccio tipicamente consulenziale dei professionisti del network, che per filosofia mettono sempre al centro l’esperienza del cliente e iniziano ogni progetto con l’ascolto delle sua esigenze. - (PRIMAPRESS)