Ponti: un accelerometro del cellulare potrebbe ricavare dati di usura secondo uno studio del Mit

PISA - Con l'acceleronetro dei telefoni cellulari si potranno raccogliere dati utili sull'integrità strutturale dei ponti ed elaborarli con appositi software. A dirlo è uno studio che ha coinvolto i ricercatori del Mit - Istituto di Tecnologia del Massachussetts. In pratica questo tipo di rilevamento potrebbe sostituire il posizionamento di costosi sensori sulle infrastrutture. La ricerca americana è stata testata sul Golden Gate Bridge mentre in Italia, il gruppo di studio del CNR di Pisa, coordinato da Paolo Santi, ha preso in esame alcuni viadotti del Grande Raccordo Anulare vicino a Ciampino, e su un ponte in Cadore, Veneto.