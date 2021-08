Orologi Casio, la generazione "Speed and Intelligenge" dei segnatempo in carbonio 6K

(PRIMAPRESS) - MILANO - Orologi "Speed and Intelligence" è con questo payoff che Casio Computer Co., Ltd. lancia tre nuovi orologi EDIFICE, il marchio di cronografi ad alte prestazioni, nati dalla collaborazione con la Scuderia Alpha Tauri (ex Toro Rosso) di FormulaUno Realizzati in fibra di carbonio 6K I nuovi modelli EQB-1200AT, EFS-S580AT e EFR-571AT, con quadrante realizzato in fibra di carbonio 6K, cioè la stessa densità di carbonio utilizzato per gli alettoni delle auto da corsa. I tre modelli sono impermeabili fino a 100 metri. Il quadrante dell’EQB-1200AT e dell’EFS-S580AT è protetto da un vetro zaffiro ad alta resistenza che garantisce la massima efficienza anche nelle gare più impegnative. L’EQB-1200AT è dotato anche delle funzioni Mobile Link per la regolazione automatica dell’ora tramite connessione a un’app dedicata, garantendo la massima precisione ai membri del team che devono programmare le loro giornate minuto per minuto. La app consente anche di scegliere tra 300 città per impostare l’ora mondiale in modo semplice, l’ideale per un team che viaggia in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)