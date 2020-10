Oracle batte Microsoft nella gara per l'acquisizione di Tik Tok negli Stati Uniti. Ora si attende l'Ok della Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Oracle ha battuto Microsoft e vinto la gara per aggiudicarsi le attività della app cinese TikTok negli Stati Uniti. E' quanto riporta il Wall Street Journal, che cita una fonte vicina al dossier. Oracle è pronta ad annunciare TikTok come partner tecnologico fidato, ma probabilmente l'accordo non sarà strutturato come una vendita completa. Ora l'intesa deve essere approvata dalla Casa Bianca e dalla commissione per gli investimenti stranieri in Usa. Intanto in conseguenza all’aggiudicazione della gara da parte di Oracle, arriva l’annuncio da parte della multinazionale digitale ByteDance che non cederà gli asset Usa di TikTok a Oracle. Lo riporta Cgtn, il network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv. Per il Wsj,Oracle è pronta ad annunciare TikTok come partner tecnologico fidato,mentre la Cgtn esclude anche Oracle dalla vendita, mentre si avvicina il termine dato a TikTok dal presidente Trump per liberarsi degli asset Usa, pena la chiusura. - (PRIMAPRESS)