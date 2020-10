NetApp Cloud Volumes Sevice per Google Cloud amplia sua disponibilità in Europa

(PRIMAPRESS) - SCHIPOL, Olanda - NetApp, azienda software basata sul cloud e incentrata sui dati, e Google Cloud hanno ulteriormente ampliato la loro partnership offrendo le prestazioni dei Cloud Volumes Service di NetApp nella regione Europa-occidentale 4 (Paesi Bassi), in aggiunta alle altre regioni in cui Google Cloud è già disponibile: Europa-occidentale 2 (Londra) e Europa-occidentale 3 (Francoforte). Grazie all’aggiunta di questa nuova regione, NetApp e Google consentono alle aziende di ottenere un servizio dati di classe entreprise completamente gestito dal data center più economico vicino a loro, con le migliori prestazioni e la minore latenza possibile. NetApp Cloud Volumes Service per Google Cloud è completamente integrato in Google Cloud e fornisce un servizio di file storage cloud-native con le prestazioni, la disponibilità e la sicurezza necessarie per eseguire in modo efficiente applicazioni aziendali come Windows, VDI e SAP HANA e VMware. I clienti possono implementare il servizio dati direttamente da Google Cloud Marketplace. Consente il provisioning di volumi di archiviazione fino a 100 TB in pochi secondi o il ripristino in pochi minuti dopo una perdita di dati. Inoltre, Cloud Volumes Service consente di spostare i carichi di lavoro nel cloud dieci volte più velocemente di prima e di operare senza alcuna perdita di prestazioni. Ciò consente alle organizzazioni di gestire le migrazioni dei carichi di lavoro in modo più efficiente, dagli ambienti locali a quelli ibridi e multi-cloud. "Per una trasformazione digitale di successo è fondamentale poter fornire i dati in modo rapido e sicuro ovunque siano necessari", afferma, senior vice president e general manager, Public Cloud Services di NetApp. "Questa è stata l'area di competenza di NetApp per decenni. Insieme alla leadership di Google Cloud nello sviluppo di applicazioni, nell'analisi e nel machine learning, possiamo supportare in modo ottimale le aziende nella loro trasformazione digitale". "NetApp Cloud Volumes Service aiuta le organizzazioni ad eseguire le applicazioni business-critical che richiedono Storage Enterprise, come VMware o SAP, su Google Cloud con prestazioni e sicurezza elevate", aggiunge, Corporate Vice President, Global Ecosystem di Google Cloud. "Siamo entusiasti di lavorare con NetApp per espandere la disponibilità di Cloud Volumes Service per i clienti in Europa".Oltre ad ampliare la disponibilità regionale, NetApp e Google Cloud stanno aggiungendo nuove funzionalità alla loro offerta congiunta per migliorare ulteriormente la sicurezza e l'efficienza. Le caratteristiche principali sono:Questa funzione consente ai clienti di rispecchiare automaticamente i volumi da una regione all'altra. Questo svolge un ruolo importante per il disaster recovery e i backup. Se i dati vengono persi in una regione - ad esempio a causa di un disastro naturale - una copia è disponibile in un'altra località. I dati possono essere replicati e ripristinati in modo efficiente e sicuro senza interrompere le operazioni in corso.Attraverso un Terraform Provider open source , l'installazione dell'infrastruttura in Google Cloud e in Cloud Volumes Service può essere automatizzata. Ciò consente alle aziende di ottimizzare i loro processi e di fornire le applicazioni in modo ancora più rapido.Oltre al Cloud Volumes Service basato su hardware per Google Cloud, NetApp e Google Cloud stanno introducendo una variante virtualizzata e basata su software del data service. Il software-defined file service sarà lanciato in Europa nelle regioni Europa-occidentale 1 (Belgio) e Europa-settentrionale 1 (Finlandia). La nuova soluzione offre funzionalità di file aziendali e supporta NFSv3 - (PRIMAPRESS)