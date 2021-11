Musica: il Cantico di Innovaway che dà una mano all’Impresa Culturale con l’Ict

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Cantico il progetto di ricerca nel settore Ict per aumentare le capacità di autofinanziamento dell’Impresa Culturale e della musica lirica e da camera sviluppato da Innovaway - con la Call del Miur del Bando Horizon 2020-Pon “Ricerca e Innovazione” 2014/2020 – Area di Specializzazione Design, Creatività e Made in Italy. Il progetto, di Innovaway SpA è stato realizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento come Organismo di ricerca, Meditel srl, Officina Rambaldi S.R.L., Digitalcomoedia Srl, Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" come ente pubblico, Eai Software Srl e Step Srl.

L'obiettivo è portare pubblico giovane in questo segmento della fruizione musicale ma anche soggetti più fragili con difficoltà percettive. Si va oltre al tradizionale canale della rappresentazione dal vivo, con strumenti di fruizione remota innovativi, sia in 'real-time' sia 'on-demand' grazie a strumenti di realtà aumentata; utilizzare tecnologie innovative immersive per formare gli artisti del domani e al tempo stesso sviluppare una nuova didattica. Con Cantico sarà possibile, tra l'altro, condividere informazioni, esperienze e conoscenze sul mondo della lirica e della prosa teatrale secondo il paradigma del Crowdsourcing e del Social Networking, fino a creare dei veri e propri "percorsi di ascolto".