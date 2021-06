Mountain bike: la pieghevole dall'ispirazione sportiva di Ducati con assicurazione AXA inclusa

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - E' inutile dire che le caratteristiche della nuova MG-20 di Ducati è ispirata al carattere sportivo della storia motociclistica. Ma qui in gioco è l'agilità e la leggerezza dello spirito urban di una bicicletta per giunta pieghevoleIl design distintivo del telaio è caratterizzato da un profilo fluido e aerodinamico, e dalle linee decise dei cerchi a sei razze, entrambi realizzati con tecnica di pressofusione.Telaio, forcelle e cerchi sono realizzati in magnesio, un materiale che assicura leggerezza e solidità, garantendo quindi il massimo delle prestazioni senza influire sulla capacità di resistenza agli urti.La gestione delle funzioni principali, come accensione luci e selezione fra tre livelli di assistenza (12-18-25 km/h), avviene tramite il display LCD waterproof. Il faro LED frontale e le bande catarifrangenti sulle ruote assicurano una guida più sicura anche di notte.Come tutti i prodotti Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto dell’e-bike pieghevole MG-20 include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.MG-20 sarà disponibile a partire da luglio 2021 presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi di elettronica di consumo specializzati e nei principali store online.Ulteriori informazioni su tutti i prodotti della gamma Ducati Urban e-Mobility sono disponibili sul sito www.ducatiurbanemobility.it . - (PRIMAPRESS)