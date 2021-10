Mobilità sostenibile: presentato Volocopter, il taxi aereo elettrico di Atlantia e Aeroporti di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Volocopter ed è il pioniere della mobilità aerea urbana (UAM). A mettere a punto la nuova tecnologia di trasporti è la holding di investimenti Atlantia e Aeroporti di Roma, il più grande operatore aeroportuale d’Italia che hanno annunciato oggi la loro partnership per portare i taxi aerei elettrici a Roma. L'iniziativa è stata promossa insieme all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e all'ENAV, con un pool di aziende impegnate in progetti di sostenibilità nel settore dell'aviazione. La mobilità aerea urbana sarà parte della soluzione per i centri urbani fortemente congestionati di tutto il mondo. Quale servizio di mobilità completamente nuovo, offrirà il trasporto aereo di persone e merci alimentato a batteria e quindi senza emissioni. Insieme alle autorità e agli enti regolatori italiani e con il pieno sostegno di Atlantia, Aeroporti di Roma e Volocopter sensibilizzeranno passeggeri e opinion pubblicasui vantaggi della UAM e apriranno la strada per portarla in Italia entro i prossimi 2-3 anni. In particolare, il nuovo servizio collegherà l'hub internazionale "Leonardo da Vinci" con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali. Questo permetterà dei viaggi di qualità in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity operano in modalità elettrica. Roma è una delle prime città in Europa ad avere deciso di portare servizi di mobilità aerea urbana ai propri cittadini con Volocopter. Parigi ha approvato una collaborazione per portare i taxi aerei elettrici in città in tempo per i giochi olimpici del 2024. Volocopter adotta un approccio olistico alla UAM, sviluppando un ecosistema completo che collega i componenti necessari per offrire il volo elettrico nelle città. L'azienda tedesca è l'unico sviluppatore di eVTOL con un portafoglio di prodotti di tipo multicottero e ad ala fissa che possono essere utilizzati per il trasporto di passeggeri e merci. Attraverso partnership intersettoriali, Volocopter copre tutti gli aspetti dell'ecosistema UAM, compresi i velivoli, la gestione operativa, nonché l'infrastruttura digitale, VoloIQ, che consente una visibilità digitale su larga scala dell'intero ecosistema. - (PRIMAPRESS)