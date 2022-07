Misurazione campagne digitali sui media: cresce la partnership tra IAD e TikTok

(PRIMAPRESS) - MILANO - La misurazione delle campagne pubblicitarie digitali resta in molti casi difficile ma le soluzioni diventano sempre più sofisticate con l'uso dell'intelligenza artificiale. L'Integral Ad Science (IAD),tra i leader globali nella valutazione della qualità dei media digitali, ha annunciato oggi servizi aggiuntivi alla sua partnership con TikTok. IAS, come annunciato dalla stessa società digitale, sarà ora in grado di misurare la viewability, il traffico non valido (IVT) e la brand safety a livello di app, consentendo a brand e agenzie a livello globale di monitorare efficacemente la qualità dei loro acquisti media sulla piattaforma di TikTok. "Siamo entusiasti di offrire ai marketer un set sempre più completo di soluzioni IAS di Media Quality per gestire le campagne pubblicitarie su TikTok", ha affermato Lisa Utzschneider, CEO di IAS. "È più importante che mai per i marketer interagire con gli utenti sulle piattaforme social e garantire che i loro annunci vengano visualizzati accanto a contenuti sicuri e adatti al brand su scala globale. Siamo entusiasti di offrire una soluzione olistica su TikTok e fornire nuovi livelli di trasparenza e precisione per queste campagne.” IAS fornirà agli inserzionisti misurazioni di terze parti affidabili basate sull'Open Measurement Software Development Kit (OM SDK), offrendo ai marketer la massima trasparenza e sicurezza sulle performance della campagna. Governato da IAB con IAS come membro fondatore, l'OM SDK è progettato per facilitare una misurazione e verifica trasparente della viewability di terze parti per gli annunci pubblicitari erogati su ambienti mobile app e open web. IAS è entusiasta di collaborare con TikTok, una delle più grandi piattaforme di contenuti, per portare l'integrazione di OM SDK sulla loro piattaforma, portando la trasparenza nello spazio walled garden. Inoltre, l'offerta fornirà report dettagliati con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla UI di IAS Signal, consentendo agli inserzionisti di agire e rimanere informati sulle campagne. Grazie alla collaborazione con IAS, i marketer hanno ora accesso a un set sempre più completo di soluzioni per gestire le loro campagne pubblicitarie su TikTok. "Siamo entusiasti di sviluppare la nostra partnership con IAS e introdurre nuove soluzioni che danno ai brand la fiducia necessaria per espandere il loro business e il loro pubblico su TikTok", ha affermato Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships di TikTok. “Grazie a questa espansione, i brand e gli inserzionisti di tutto il mondo avranno accesso agli strumenti di misurazione IAS della viewability e del traffico non valido per monitorare la qualità delle loro campagne sulla nostra piattaforma". - (PRIMAPRESS)