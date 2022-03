Medicina: la prima volta di Hugo al Policlinico Gemelli di Roma. Un robot entra in sala operatoria per la chirurgia ginecologica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma ha preso il via una nuova era della chirurgia robotica. Per la prima volta in Europa, è stato effettuato un intervento di chirurgia ginecologica con Hugo, il nuovo sistema di chirurgica robot-assistita (RAS) messo a punto da Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. Ad effettuare questo primo intervento è stato il professor Giovanni Scambia, Direttore del Dipartimento Universitario Scienze della Vita e di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemell.

Il sistema Hugo RAS è la soluzione completa di chirurgia robotica di ultima generazione per gli interventi chirurgici laparoscopici dei tessuti molli. L'approvazione del marchio CE e la licenza Health Canada Medical Device Licence consentono l'utilizzo del sistema Hugo RAS per interventi urologici e ginecologici. Medtronic è leader storico, a livello globale, nella chirurgia mini-invasiva e ha impiegato 10 anni per sviluppare sistema Hugo™RAS.

Rendere la chirurgia robotica - mini-invasiva e di estrema precisione - accessibile a più pazienti e strutture sanitarie nel mondo superando le barriere relative a costo e utilizzo che hanno, finora, frenato la diffusione della chirurgia robotica riducendola al 3 per cento di tutti gli interventi chirurgici realizzati annualmente.Per Medtronic l’innovazione, l’impiego della tecnologia e l’analisi dei dati sono tre driver fondamentali per migliorare gli outcome sanitari ed estendere l’acceso alle cure democratizzando la sanità. - (PRIMAPRESS)