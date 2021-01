La trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo con i partner Tim e Google Cloud per un centro di intelligenza artificiale

(PRIMAPRESS) - TORINO – Un accordo siglato da Intesa Sanpaolo con TIM e Google, favorirà un progetto di migrazione del sistema informativo del gruppo bancario verso servizi cloud di Google dove sono appoggiati i Data Center italiani di Tim a Milano e Torino. L’operazione va nella direzione di elevare gli standard di sicurezza e riservatezza delle informazioni di Intesa Sanpaolo.

Più nel dettaglio, il progetto prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi Google Cloud e la creazione di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, Google e TIM. La presenza di due Google Cloud Region speculari in Italia, a Milano e Torino, assicurerà a Intesa Sanpaolo la continuità operativa dei servizi cloud.

Nell’operazione, Intesa Sanpaolo è stata assistita dallo studio legale internazionale CMS con un team composto da Italo de Feo, Matia Campo e Vincenzo Giangiacomo che hanno affiancato l’ufficio legale di Intesa Sanpaolo mentre Tim è stata seguita da Bird&Bird e Google da Cleary Gottlieb. - (PRIMAPRESS)