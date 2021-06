La micromobilità di Helbitz arriva sul mercato con il monopattino elettrico firmato da Pininfarina con anima MT Distribution

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - La micromobilità si fa grande ed entra nel mondo delle collaborazione tra big player internazionali. Ad aprire per prima questa nuova strada è una collaborazione tra Helbiz, leader nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. con l’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., leader italiano del mercato dello sharing di motorini; Pininfarina, la design house di fama internazionale, emblema dello stile italiano nel mondo che affonda le proprie radici nelle storia del Belpaese con una propensione naturale all’innovazione e al futuro della mobilità; MT Distribution, azienda della Motor Valley italiana leader nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di micro-mobilità, una solida realtà riconosciuta a livello mondiale nel panorama della mobilità elettrica urbana, grazie all’offerta completa di monopattini elettrici, e-bike, e-scooter, accessori e ricambi. Con questo sviluppo dei mezzi elettrici Helbiz si porta ad un ampliamento del portafoglio attività investendo in particolare in Italia, con possibili ricadute sull'occupazione. Sia il cliente sharing sia l’acquirente potranno dunque avere accesso ad un monopattino elettrico disegnato da Pininfarina, ingegnerizzato da MT Distribution e distribuito sul mercato da Helbiz. - (PRIMAPRESS)