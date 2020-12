La città raccontata con l'App di Loquis. Tra le voci narranti anche l'attore del Bar Lume, Stefano Fresi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Avere a portata di mano un Genius Loci che vi racconta la città, quella sconosciuta fatta di storia, aneddoti, spigolature e ricordi di chi quei luoghi li ha vissuti con una propria esperienza. E’ così che Loquis, la piattaforma di geo-podcasting italiana realizzata da Bruno Pellegrini, si trasforma in un supporto contemporaneo che fa sintesi della narrazione orale che per secoli ha caratterizzato la nostra conoscenza.Loquis nel 2020 ha portato a termine una campagna di crowd-funding sulla piattaforma MamaCrowd alla quale hanno partecipato più di 150 piccoli investitori. Oggi sono oltre 100mila le storie a cui Loquis dà voce, create e ascoltate da oltre 150mila utenti che hanno scaricato la app.L’App, come spiega Pellegrini “è accessibile a tutti per valorizzare quei territori che fanno parte del nostro quotidiano, o quelli meno conosciuti che si arricchiscono di un patrimonio di vite, storie, racconti e aneddoti, in una sorta di realtà aumentata che completa l’esperienza fisica grazie alla tecnologia non invasiva del podcast. Loquis può essere utilizzata anche per viaggiare dal divano di casa, ascoltando le storie dei luoghi che prima o poi visiteremo, sul sito www.loquis.com o con l’applicazione gratuita per smartphone iOS e Android”.Tra le voci narranti Anche Stefano Fresi, attore e musicista, che ha deciso di raccontare un pezzo della sua Italia – dal Bar Lume dell’Isola d’Elba, alla sua Roma fino alla Gallura – attraverso ricordi, aneddoti e storie di incontri straordinari sui set cinematografici. Il canale si chiama “SF Frasi e Note”: le Frasi della recitazione e le Note della musica, le due estremità fra cui oscilla la vita di Stefano. Il suo è un racconto dal sapore avventuroso fra i luoghi delle sue origini e le mete che raggiunge per lavoro in tutta Italia o all’estero: set e teatri con qualche sorpresa culinaria. - (PRIMAPRESS)