L'IA dà una mano all'Earth Overshoot con i climatizzatori di LG Electronics che dialogano con gli smart speaker

(PRIMAPRESS) - MILANO - Questa stagione torrida rischia di contribuire ad accelerare le risorse di energia a nostra disposizione. Ce lo ricorda la giornata dedicata all'Earth Overshoot che si celebra proprio oggi. I condizionatori d'aria sempre accesi per contrastare gli oltre 40 gradi di questa estate consumano enormi quantità di fonti energetiche ma per fortuna l'innovazione tecnologica dà una mano. LG Electronics ha reso compatibile la sua gamma di climatizzatori, purificatori d’aria e sistemi HVAC con Amazon Alexa. In pratica, grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata e la compatibilità con Google Assistant, basterà un comando vocale per accendere o spegnere gli impianti. Grazie a ThinQ, infatti, la piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale di LG compatibile con Intelligenze Artificiali di terze parti, gli elettrodomestici LG possono essere gestiti dialogando con gli smart speaker presenti in casa o utilizzando l’app gratuita per smartphone LG ThinQ.

“Grazie alla compatibilità con gli smart speaker Google Assistant prima e ora anche con quelli Amazon Alexa, vogliamo offrire ai consumatori massima semplicità e comfort nell’utilizzo quotidiano dei nostri elettrodomestici”, ha dichiarato Gianluca Figini, Air Solution Director, LG Electronics Italia. “La compatibilità con altre Intelligenze Artificiali è uno dei principi fondanti della nostra strategia. LG ThinQ è stata sviluppata proprio per rendere la piattaforma aperta e connessa al servizio di una casa che sta diventando sempre più smart, grazie alla nuova generazione di elettrodomestici intelligenti che possono essere comandati anche con la voce”. - (PRIMAPRESS)