L'importanza della privacy per Whatsapp e le altre piattaforme online

(PRIMAPRESS) - ROMA - Whatsapp ha deciso di prorogare la data ultima per l'accettazione delle nuove regole sulla privacy da parte di tutti gli utenti che utilizzano la più popolare app di messaggistica. Inizialmente questa deadline era fissata ai primi di febbraio 2021 ma è stata prorogata per consentire agli utenti di poter studiare meglio i termini e le condizioni dell'accordo. La decisione presa da Facebook, proprietaria di Whatsapp, è dettata dal fatto che nell'ultimo periodo c'è stata davvero una fuga di utenti che hanno abbandonato l'app di messaggistica per migrare verso altre come Signal e Telegram, a loro giudizio più rispettose della privacy degli utenti.Whatsapp si dice molto attento alla privacy dei suoi utenti, proprio come fanno altre piattaforme di gaming online come Starvegas . Per questo motivo ha deciso di voler concedere più tempo ai suoi utenti per aver modo di chiarirsi le idee con la lettura completa dei nuovi termini che saranno esplicati in modo più chiaro. Secondo l'azienda, i messaggi scambiati tramite la piattaforma saranno sempre protetti attraverso la crittografia end-to-end, giudicata un ottimo sistema per evitare che i contenuti possano essere diffusi e letti da non autorizzati. Gli utenti saranno chiamati a dare o meno il loro consenso per scambiare messaggi anche con le aziende che da sempre usano la piattaforma come strumento di comunicazione con la propria clientela. Il tutto in modo molto chiaro e trasparente, per tutelare la privacy e la serenità dei clienti.Facebook e Whatsapp hanno da qualche anno virato decisamente verso una politica dedicata soprattutto alla sfera aziendale. Per questo motivo i cambiamenti all'interno dei termini contrattuali di utilizzo da parte dei clienti privati, che hanno a disposizione la piattaforma a titolo completamente gratuito, sono stati pensati per un migliore utilizzo delle aziende clienti, che potranno sfruttare sempre di più Whatsapp a scopo di marketing. Sottoscrivendo l'accordo, infatti, i clienti daranno il loro consenso per l'utilizzo dei propri dati da parte delle aziende che potranno sfruttarli per inviare messaggi agli utenti. Fra i dati utilizzati ci saranno ovviamente il numero di telefono, i contatti, le foto profilo ma anche il nome dei gruppi e le loro immagini nonché le interazioni che singolarmente ogni utente intrattiene con le aziende, la durata e la conseguente frequenza. Il tutto, però, sempre nel pieno rispetto delle regole della privacy che sono attualmente vigenti in Italia e non solo.- (PRIMAPRESS)