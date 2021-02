Intelligenza artificiale: accordo di Associated Press (Ap) con Expert.ai per la ricerca "ragionata" delle notizie

(PRIMAPRESS) - MODENA, NEW YORK - I metadati e la ricerca "intelligente" entrano nell'informazione giornalistica grazie ad un accordo tra The Associated Press (AP), prima agenzia di stampa internazionale indipendente, con sede a New York e Expert.ai, azienda leadr nella comprensione del linguaggio naturale e della semantica. Alla base della collaborazione c'è una integrazione nel processo di distribuzione delle notizie di AP a livello globale, la piattaforma di expert.ai consentirà di arricchire automaticamente i contenuti sviluppati dai team editoriali. Il ricco set di metadati fornito da expert.ai consentirà ai clienti di AP attività di ricerca più efficaci, semplificando la navigazione dei contenuti di interesse in modo intuitivo e con suggerimenti proattivi. “Siamo entusiasti di lavorare con expert.ai, la cui offerta – che oggi rappresenta lo stato dell’arte nell’intelligenza artificiale, consentirà agli affiliati e ai nostri clienti in tutto il mondo di accedere e fruire più facilmente dell’ampia offerta di contenuti testuali, foto e video prodotti da AP” ha dichiarato Gianluca D’Aniello, Senior Vice President e Chief Technology Officer di The Associated Press. Sfruttando la capacità della tecnologia di expert.ai di comprendere il linguaggio naturale e il significato corretto delle parole in base al contesto (ad es. il termine inglese “jaguar” può essere inteso come l’auto, l’animale o far riferimento ai jaguars della squadra di football americano), AP ottimizza l’estrazione dei concetti e la classificazione dei contenuti. I clienti di AP potranno così focalizzarsi sulle notizie di interesse, limitando il tempo altrimenti speso per rivedere manualmente contenuti non rilevanti e automatizzando in modo efficace il workflow legato alla pubblicazione delle notizie. “Siamo lieti e davvero onorati di fornire la nostra tecnologia di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio a sostegno della mission di The Associated Press: essere la più affidabile fonte di notizie rapide, accurate e imparziali e un punto di riferimento per l’innovazione nel settore editoriale”, ha dichiarato Walt Mayo, Chief Executive Officer di expert.ai. “La piattaforma di expert.ai consentirà ad AP di migliorare la ricerca, la fruizione e la distribuzione dei contenuti per i propri clienti in tutto il mondo, garantendo i più alti livelli di precisione, velocità e scalabilità. L’impegno nell’intelligenza artificiale e nell’innovazione di expert.ai si sposa perfettamente con quello di AP, dimostrato in 175 anni di attività, di sostenere il miglior giornalismo possibile e far avanzare il potere dei fatti”. - (PRIMAPRESS)