Il monopattino Ducati Pro-I Plus sempre più connesso con l’app “garage virtuale”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA – La tecnologia cresce anche sulla nuova generazione di monopattini. La linea di micro-mobilità elettrica urbana Ducati, sviluppata in licenza da MT Distribution, si espande con l’arrivo del PRO-I EVO, il monopattino elettrico che dà il via alla nuova generazione di veicoli connessi della linea Ducati Urban e-Mobility.L’ultimo nato della linea si presenta come l’evoluzione del PRO-I Plus, confermando le caratteristiche vincenti che lo hanno reso il prodotto più venduto della sua gamma nel 2020 e migliorando le feature tecniche. Il design urban-smart è abbinato a linee più decise nel parafango posteriore che esaltano il DNA sportivo Ducati.Le potenzialità del PRO-I EVO sono ancora maggiori grazie all’introduzione dell’app integrata, interamente progettata e sviluppata da Italdesign, azienda di servizi per l’industria della mobilità nota in tutto il mondo e parte come Ducati del gruppo Volkswagen.L’app è pensata come un vero e proprio “garage virtuale” in cui registrare più prodotti Ducati Urban e-Mobility e da cui accedere ai servizi di assistenza tecnica, anche in tempo reale tramite chat Whatsapp. Disponibile su Google Play ed App Store, dalla app sarà possibile rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, come il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota del veicolo.Il PRO-I EVO è il mezzo ideale per gli spostamenti in città grazie al motore più potente da 350W - che lo rende ancora più reattivo in partenza e più efficace in salita - alla batteria da 280 Wh e al display LED a colori. Le potenti luci a led offrono sicurezza in notturna e in situazioni di visibilità ridotta.Il monopattino è leggero e compatto. È possibile chiuderlo senza alcuno sforzo grazie al nuovo sistema migliorato easy-folding, che rende agevole l’utilizzo combinato con mezzi pubblici e privati. Il rinnovato sistema di chiusura presenta un meccanismo anti-vibrazioni che rende ancora più sicuro e resistente il monopattino.Come gli altri prodotti Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto del monopattino PRO-I EVO include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.Il PRO-I EVO sarà disponibile a partire dal 1 febbraio 2021 presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi e nei principali store online di elettronica di consumo e specializzati.Ulteriori informazioni su tutti i prodotti della gamma Ducati Urban e-Mobility sono disponibili sul sito www.ducatiurbanemobility.it . - (PRIMAPRESS)