Il Covid-19 sullo schermo del cellulare resiste fino a 28 giorni. Una ricerca australiana mostra la sua capacità di sopravvivenza

(PRIMAPRESS) - SYDNEY (AUSTRALIA) - Il Covid-19 può sopravvivere fino a 28 giorni su oggetti come banconote e cellulari in condizioni di freddo e oscurità. E' quanto si sostiene in una ricerca scientifica dell'australiana Csiro (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization). Secondo i ricercatori, a 20 gradi Celsius il virus è "estremamente forte" su superfici lisce come lo schermo del cellulare, dove riesce a sopravvivere per 28 giorni. A 30 gradi, invece, la sua sopravvivenza scende a 7 giorni, e a 40 scende ancora a sole 24 ore. - (PRIMAPRESS)