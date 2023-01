Guida autonoma: arriva a Monza con il MIMO la sfida dell'Indy Autonomous Challenge. In pista la Dallara AV-23

(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS - Se per alcuni la nuova frontiera della guida autonoma resta un futuro solo per una guida soft si sbaglia perchè la sfida è aperta anche nel segmento delle supercar. Ne è una dimostrazione la monoposto con pilota a intelligenza artificiale sviluppato al Politecnico di Milano dal team PoliMOVE che ha vinto la gara dell’Indy Autonomous Challenge (IAC) a Las Vegas, la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota di 9 squadre di 17 università di 6 Paesi di tutto il mondo e che, dal 16 al 18 giugno, si disputerà anche al MIMO Milano Monza Motor Show, nel circuito dell’Autodromo Nazionale Monza.



La finale della sfida è stata disputata, in modalità “head to head” e ha visto contrapposte la squadra dell’università milanese, guidata da Sergio Savaresi, docente di controlli automatici al Politecnico, contro quella della Technische Universitat di Monaco di Baviera, la TUM Autonomous Motorsport.

Dal 16 al 18 giugno 2023, dunque, il pubblico assisterà, per la prima volta al mondo durante il MIMO, alla gara di Indy Autonomous Challenge su circuito di Formula 1, una sfida che vedrà gareggiare le nuove Dallara AV-23 guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alla vettura di guidare autonomamente. - (PRIMAPRESS)