Facebook, Zuckerberg sotto assedio di F Papers decide di cambiare in Meta il nome della piattaforma

USA - Facebook prova a voltare pagina. E mentre le polemiche sulle rivelazioni dei Facebook Papers continuano annuncia un nuovo logo in cui sparisce la popolare 'F' blu e il cambio di nome: in stile Steve Jobs, Zuckerberg parla per oltre un'ora e annuncia la rivoluzione. "C'è Meta-ha detto-nome che deriva dal greco e che significa dopo, al di là" e che riflette la centralità del metaverso. Il nuovo nome cattura al meglio la realtà di Facebook, che include Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma HorizonVR e altro.