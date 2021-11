E-mobility: arriva sul mercato il monopattino Ducati PRO-III a prova di furto con la tecnologia NFC

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Sempre più al centro della mobilità elettrica urbana, il monopattino sta incontrando l'interesse di un pbblico sempre più trasversale sia sotto il profilo dell'età che sociale. Solo nel 2020 il parco skate circolante superava le 27 mila unità ed il numero è destinato a crescere. Uno dei player più importanti di queesto trend è Mt Distribution, l'azienda bolognese di e-mobility dalla cui collaborazione è nato l'ultimo prodotto della gamma DUCATI dedicata alla micro-mobilità, il PRO-III. Le linee ispirate alle due ruote del celebre marchio motociclistico hanno aggiunto in questa versione una buona dose di innovazione con l’accensione del mezzo tramite la tecnologia NFC, il metodo di connessione senza contatto. Il monopattino è dotato di un token che permette di avviare il monopattino semplicemente avvicinandolo al display, consentendo l'utilizzo del mezzo solo al proprietario in possesso del chip. Nel display è alloggiata una porta USB che permette di ricaricare lo smartphone o altri dispositivi durante l’utilizzo. Il Ducati Pro-III è in grado di coprire fino a 50 km con una sola carica. Il prezzo è di 799,00 euro. - (PRIMAPRESS)