Diritto d’autore: accordo tra SIAE e Algorand per primi passi verso una gestione in blockchain

(PRIMAPRESS) - ROMA - SIAE e Algorand: la Fondazione di governance e ricerca che incoraggia la partecipazione, lo sviluppo e l'innovazione sulla piattaforma Algorand, hanno raggiunto un accordo per la prima tappa nel percorso di gestione del diritto d’autore su architettura blockchain. Domani 24 marzo la conferenza stampa in diretta streaming. Algorand è una società tecnologica fondata dal pioniere della crittografia, vincitore del premio Turing e professore del MIT, Silvio Micali. Ha progettato la piattaforma Algorand con un team riconosciuto a livello internazionale di ricercatori, matematici, crittografi ed economisti, dai primi principi, per garantire un vero decentramento, scalabilità e sicurezza. - (PRIMAPRESS)