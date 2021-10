DigithON: la startup milanese TimeFlow vince l’edizione 2021 con una piattaforma di machine learning

(PRIMAPRESS) - BARI - È TimeFlow: la start Up tecnologica che si aggiudica l'edizione 2021 DigithOn. il team milanese è stato premiato, in video collegamento dal Presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana e dal fondatore di DigithON, Francesco Boccia, aggiudicandosi un assegno da 10.000 € offerto da Confindustria Bari e Bat. La startup è un Marketplace B2B nel settore ICT, in grado di connettere le aziende alla ricerca di developer in outsourcing con società di consulenza IT, in base alle loro esigenze e competenze. Grazie ad un algoritmo di Machine Learning, l’ICT Marketplace effettua un'analisi in real-time della compatibilità tra le esigenze tecnologiche indicate dai clienti al momento della pubblicazione dei loro progetti sulla piattaforma ed i profili resi disponibili dai fornitori di servizi IT, individuando il miglior match. Gli inventors di TimeFlow si sono aggiudicati anche il Premio Intesa Sanpaolo Innovation Center che offre una sessione personalizzata di advisory con il responsabile dell’Ufficio Valutazione e Accelerazione Startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzato all'introduzione della Startup ai servizi di supporto alla crescita e di investimento. il Premio TIM, invece, è andato alla torinese ALGOR. Grazie a questo riconoscimento la startup parteciperà ad un percorso di inserimento nell’ecosistema di innovazione del Gruppo, offrendo l’opportunità di partecipare ad alcune iniziative di Open Innovation aziendali e del suo network di Partner. A questo si aggiungono incontri di business matching con la Business Unit di TIM di riferimento nell'ambito in cui opera la società vincitrice. La web App è nata per fornire un aiuto nello studio, in particolare a ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, coadiuvando anche il ruolo di famiglie e docenti. Accessibile da qualsiasi dispositivo e browser, permette di creare Mappe Concettuali in modo del tutto automatico, grazie a un algoritmo di Intelligenza Artificiale proprietario. L’idea è quella di destinare l’applicazione in primis a studenti con DSA, in quanto permette loro di sintetizzare le informazioni più importanti, riducendo le difficoltà e migliorando l’apprendimento, favorendo così anche l’inclusività. - (PRIMAPRESS)