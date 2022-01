Cosmo SkyMed: il meteo ferma per la terza volta il lancio del razzo Falcon9 di ASI e Ministero Difesa

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - È terzo rinvio consecutivo per il lancio del satellite italiano Cosmo SkyMed. In programma dalla base di Cape Canaveral alle 00:11 del 30 gennaio con un razzo Falcon 9 della SpaceX, il lancio è stato rinviato di 24 ore a causa delle cattive condizioni meteorologiche, come nei giorni precedenti. Il secondo satellite di seconda generazio e in rampa di lancio va ad aggiunversi ai 5 già in orbita nell'ambito del programma duale sviluppato da Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa. - (PRIMAPRESS)