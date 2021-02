Come fare una pec: dall’attivazione all’invio del primo messaggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La, oè un servizio che permette di inviare e ricevere e-mail che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.Obbligatoria dal 2013 per aziende (comprese le ditte individuali), professionisti, partite IVA e Pubblica Amministrazione, la PEC si sta diffondendo sempre di più anche tra i privati cittadini i quali ne stanno scoprendo, pian piano, i tanti vantaggi legati soprattutto al fatto di poter comunicare in maniera sicura e certificata con vari uffici della Pubblica Amministrazione, senza dimenticare che le e-mail inviate tramite PEC sono un’alternativa veloce, comoda ed economica alle raccomandate.Per poter utilizzare la Posta Elettronica Certificata, cosa praticamente identica all’uso di un normale indirizzo e-mail, è sufficiente avere un computer, uno smartphone, un tablet e un collegamento a internet.Preso atto dell’utilità di questo servizio e della semplicità del suo utilizzo, è importante capire come fare una PEC , soprattutto se si sceglie di essere autonomi senza doversi rivolgersi a commercialisti, studi di consulenza o patronati.La prima cosa da fare, a prescindere che si voglia fare una PEC per sé o per la propria azienda, èche forniscono la possibilità di creare una casella di Posta Elettronica Certificata.Solitamente questi provider permettono di scegliere tra. In alcuni casi è possibile anche usufruire diper un certo periodo di tempo (normalmente per i primi sei mesi dall’attivazione). Comunque, mediamente, il costo annuale per la tenuta di una casella PEC è di poco superiore ai dieci euro.Una volta capitoe scelto il gestore,, fornire le proprie generalità, il codice fiscale (o Partita IVA in caso di aziende), un indirizzo e-mail tradizionale dove ricevere comunicazioni tecniche e, infine, scegliere il nome della propria casella PEC, una password e l’eventuale metodo di pagamento per la quota annuale. Dopo qualche ora, il gestore provvederà a comunicare l’avvenuta attivazione della PEC, informando l’utente che l’indirizzo di posta elettronica certificata è operativo e può essere utilizzato per inviare e ricevere e-mail.Dopo aver visto, arriva dunque il momento di compilare eFare ciò è abbastanza semplice, dato che basterà(come Google Chrome, Safari o Firefox), collegarsi al sito del gestore, accedere con le credenziali create in fase di registrazione e sfruttare l’interfaccia web della casella PEC per scrivere il messaggio e inviarlo al destinatario di cui, ovviamente, si deve conoscere l’indirizzo PEC. A tal proposito la maggior parte dei provider mette a disposizione uno strumento che permette di ricercare tutti gli indirizzi di posta elettronica certificati attivi in Italia, in maniera tale da poter verificare la correttezza dell’indirizzo.Dopo aver inserito l’indirizzo PEC del destinatario, aver scritto il messaggio e allegato eventuali documenti, basterà inviare l’e-mail appena compilata e, subito dopo, si riceverà una notifica di avvenuta consegna del messaggio. Successivamente, quando il destinatario aprirà la PEC, verrà inviata al mittente un’ulteriore notifica.Questo procedimento di verifica e controllo è quello che dà valore legale alle PEC, dato che non solo registra la data esatta di invio, ricezione e lettura del messaggio e-mail certificato, ma garantisce l’integrità stessa del messaggio e degli eventuali documenti allegati. - (PRIMAPRESS)