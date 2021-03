Colao (Transizione Digitale): "Una rete per il 2026 capace di offrire tutti i servizi digitali ai cittadini"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Per facilitare l'accesso ai servizi vogliamo seguire il principio 'once only' per far sì che tutte le informazioni sui cittadimni siano a disposizione una volta per tutte per le amministrazioni in modo immediato". Queste le parole del ministro della Transizione digitale Colao al question time. Previsti investimenti per migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini (un gigabit al secondo entro il 2026 in tutto il Paese) e sull'identità digitale, facendo convergere spid e carta di identità elettronica. - (PRIMAPRESS)