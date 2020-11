Cina: lanciato un veicolo spaziale senza pilota per raccogliere campioni di roccia lunare

(PRIMAPRESS) - CINA - La Cina ha lanciato un veicolo spaziale senza pilota per riportare indietro rocce lunari. E' il primo tentativo da oltre 40 anni da parte di qualsiasi Paese al mondo. Pechino sta riversando miliardi nel suo programma spaziale gestito dai militari,con lo scopo di avere una stazione spaziale con equipaggio entro il 2022,e inviare esseri umani sulla Luna. Obiettivo della missione è spalare rocce lunari e suolo per aiutare gli scienziati a conoscere origini,formazione e attività vulcanica della Luna in superficie. - (PRIMAPRESS)