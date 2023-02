Chirurgia robotica: al Miulli di Acquaviva delle Fonti arriva il robot Hugo per interventi assistiti

(PRIMAPRESS) - BARI - Chirurgia hi-tech in Puglia con l'arrivo di un robot. L’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, nell'area metropolitana di Bari si è dotato di un nuovo robot chirurgico basata sul sistema Hugo, una chirurgia robot-assistita, messa a punto da Medtronic, azienda di HealthCare Technology. Il suo utilizzo comporta diversi benefici non solo per i chirurghi, ma soprattutto per i pazienti: minori danni ai tessuti circostanti all’area oggetto dell’operazione, riduzione del dolore, riduzione della perdita di sangue, ferite più piccole anche per gli interventi più complessi e periodo di degenza ridotto con dimissioni più rapide. Questo sistema di chirurgia, secondo quanto descritto dall'azienda sanitaria, fornisce al chirurgo una visione migliorata durante la fase operatoria, ingrandendo fino a otto volte ciò che viene visto ad occhio nudo. Gli schermi ad alta definizione consentono al personale di operare con un livello di precisione molto più alto rispetto agli interventi con tecniche tradizionali. - (PRIMAPRESS)