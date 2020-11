Campari: dopo il duro attacco hacker della settimana scorsa il gruppo riattiva alcune funzioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’attacco hacker che ha colpito la settimana scorsa il Gruppo Campari si sta mostrando più ostico del previsto. Questa sera la big company ha reso noto che il progressivo ripristino dei sistemi IT procede secondo i piani. In particolare, le attività produttive e logistiche così come l’elaborazione degli ordini di vendita sono state riavviate in tutti i principali mercati e stanno funzionando regolarmente.Dopo avere stabilizzato l’operatività, Campari Group si sta ora focalizzando sulla piena ripresa di tutti i restanti applicativi e sistemi aziendali così da poter ripristinare tutti i servizi al loro stato originale.Contestualmente proseguono le indagini e tutte le attività volte alla tutela dei soggetti interessati, con il supporto di esperti legali, di sicurezza informatica ed in piena collaborazione con le autorità competenti.Campari Group conferma l’impegno nel mantenere un dialogo regolare e trasparente sulla vicenda con i propri stakeholder. - (PRIMAPRESS)