Binocoli: il nuovo modello NL Pure di Swarovski Optik che strizza l'occhio ai "professionisti" della natura

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ appena arrivato sul mercato per essere distribuito alla rete vendita, uno degli ultimi binocoli nati in casa Swarovski Optik, l’azienda tirolese leader nelle ottiche da osservazione. Si tratta del modello NL Pure, un’ottica compatta dal corpo ergonomico che è uno dei pallini dei designer di Absam insieme alla leggerezza. L’ergonomia è data da una rientranza ovale tra il pollice e l’indice, in modo che la forma del binocolo ricalca l’impugnatura naturale. Ma gli appassionati di birdwatching saranno conquistati da un dettaglio non irrilevante: la presenza del nuovo supporto frontale (accessorio) che offre un comfort imbattibile, in particolare durante l’uso prolungato mentre si è accovacciati nella boscaglia intenti ad osservare un animale. Anche con un ingrandimento 12x ma con un obiettivo da 42 mm. di diametro si è in presenza di una visione stabile e

Tutto il resto lo fa la tradizionale cura delle lenti Swarovski Optik che consentono contorni nitidi, immagini ad alto contrasto dai colori estremamente naturali. E’ la tecnologia Swarovision che ha reso questi binocoli autentici must per “esploratori” più sofisticati.

Con NL Pure è assolutamente facile distinguere i dettagli più piccoli e le minime sfumature di colore di un animale o di un paesaggio. Questa fedeltà cromatica assoluta e l’elevata trasmissione sono il frutto di un innovativo rivestimento delle lenti. Mettere gli occhi in un NL Pure ci si rende conto che non tutti i binocoli sono uguali. Il rivoluzionario campo visivo, fino a 71°, dà la sensazione di essere immersi nella scena che si sta osservando. - (PRIMAPRESS)