Attacchi cibernetici: siglato accordo tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia

ROMA - Siglato oggi a Roma l'accordo tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia S.p.A. per il potenziamento della sicurezza e alla migliore gestione dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché di quelli strumentali, effettuati dalla Società Autostrade per l'Italia.

La convenzione, firmata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini e dall'Amministratore Delegato per Autostrade per l'Italia Ing. Roberto Tomasi, rientra nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione alla criminalità informatica, attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali e che sono considerate infrastrutture critiche di interesse nazionale per cui la necessità di prevenire ogni forma di accesso illecito come attacchi cibernetici.