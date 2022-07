Spazio: pronti a scoprire il mondo sopra di noi con le prime immagini del telescopio Webb svelate da Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Joe Biden e là vicepresidente americana Kamala Harris hanno svelato la prima immagine ripresa dal telescopio James Webb nella visita con il capo della Nasa Bill Nelson."E' un giorno storico,le immagini sono un primo assaggio che dimostra che l'America può fare grandi cose", ha detto Biden. "Galassie che brillano accanto ad altre galassie,una piccola porzione dell'universo", afferma il capo della Nasa spiegando a Biden la prima immagine ri- presa dal telescopio,con il quale si saprà di rispondere "a domande che non sappiamo ancora nemmeno di poter formulare". Il telescopio spaziale James Webb è un telescopio spaziale per l'astronomia a raggi infrarossi, lanciato il 25 dicembre 2021 dallo spazioporto di Arianespace a Kourou, nella Guiana Francese, trasportato in orbita solare da un razzo Ariane 5. Ed ora fa da grande occhio nella galassia. - (PRIMAPRESS)