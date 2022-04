Architettura: EV6 Unplugged Ground, lo spazio multimediale di Kia vince il Red Dot 2022

(PRIMAPRESS) - MILANO – Kia Motors, il brand di automobili coreane, si è aggiudicto il prestigioso “Interior Architecture and Interior Design” Red Dot 2022 con “EV6 Unplugged Ground”, l’innovativo spazio multimediale dedicato a EV6, situato a Seongsu, che offre la possibilità di provare tutte le straordinarie prerogative del pluripremiato BEV di Kia. “EV6 Unplugged Ground” è un sito unico nel suo genere, ideato e realizzato per dimostrare concretamente alle persone l’evoluzione intrapresa da Kia verso la mobilità sostenibile, attraverso il suo primo veicolo dedicato 100% elettrico. Il complesso, strutturato in diverse aree, da quelle riservate all’esperienza, a quelle dedicate ai test drive fino alla consulenza degli esperti, proietta le persone nel futuro della mobilità in uno dei quartieri più famosi di Seoul, Seongsu. Nato come distretto industriale, Seongsu, negli ultimi anni si è trasformato in uno dei quartieri più trendy e ferventi di creatività, tanto da essere conosciuto a livello locale come la "Brooklyn of Korea". - (PRIMAPRESS)