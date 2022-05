Apple: addio all’iPod dopo vent’anni di musica tascabile. Diventerà un oggetto vintage

(PRIMAPRESS) - USA - Apple dice addio all'iPod dopo vent'anni di musica tascabile. Nel 2001 era stato presentato l'iPod, un dispositivo per portare con sé la propria musica preferita in un dispositivo di poche centimetri quadrati. Il 23 ottobre di 21 anni fa, il fondatore di Apple indossa già jeans e lupetto nero, ma la presentazione è ancora lontana dalle attuali liturgie. Palco spoglio, un proiettore, platea che non ulula quando compare per la prima volta il nome “iPod”. Adesso, dopo due decenni di onorata carriera, Cupertino ha deciso di non produrlo più. L'ultima versione, l'iPod Touch, sarà disponibile fino a esaurimento scorte. - (PRIMAPRESS)